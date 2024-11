Le cordon sanitaire encore rompu en Flandre: le Vlaams Belang entre dans deux nouvelles majorités

Partager:

Le Vlaams Belang va faire son entrée dans deux nouvelles majorités en Flandre: à Brecht et à Iseghem. Ce sont les troisièmes et quatrièmes communes où le parti d'extrême droite participera au pouvoir.

Brecht A Brecht, en province d'Anvers, le Vlaams Belang sera au pouvoir, contre toute attente. "nu2960", le mouvement lancé localement par le CD&V, l'Open Vld et Vooruit, avec des indépendants, a en effet conclu un accord avec la liste Vlaams Belang, arrivée troisième aux élections d'octobre. Après Ninove, où l'extrême-droite dirigera seule, et Ranst, où elle est entrée en coalition avec des listes locales, il y a désormais Brecht. La commune anversoise compte plus de 30.000 habitants, et ne fait pas beaucoup parler d'elle si ce n'est pour son village de Sint-Job-in-'t-Goor, quasi quotidiennement mentionné dans les infos routières des heures de pointe.

La liste "nu2960" y est sortie gagnante des élections d'octobre, avec 15 sièges sur 31. Cette nouvelle liste associant des chrétiens-démocrates, des socialistes et des libéraux s'était rapidement tournée vers la deuxième force locale, la N-VA (10 sièges), pour tenter de former une coalition. Celle-ci aurait partiellement prolongé l'actuelle alliance entre la N-VA du bourgmestre sortant Sven Deckers et le CD&V. À lire aussi Molenbeek: PS-Vooruit et PTB ont conclu un accord de majorité Quelques semaines plus tard, c'est cependant l'échec: ni les deux semaines de droit d'initiative du gagnant, ni celles de la locale N-VA n'ont permis aux deux parties de trouver un terrain d'entente. La faute de la N-VA, qui avançait des exigences démesurées, selon "nu2960". C'est le Vlaams Belang, arrivé troisième (et dernière liste à avoir obtenu un siège) avec six sièges, qui a donc hérité du droit d'initiative et a finalement débloqué la situation avec un accord avec "nu2960". Les deux parties l'annoncent mardi, présentant d'emblée également leur nouvelle équipe pour diriger la commune, avec le CD&V Frans Van Looveren en tant que bourgmestre. Ce dernier est actuellement échevin. Il devrait rapidement perdre son étiquette "CD&V", puisque le parti a annoncé dès mardi exclure ses élus locaux impliqués dans l'accord avec l'extrême-droite. Ce sera donc normalement aussi le cas de Daan De Veuster, tête de liste "nu2960" et appelé à rempiler en tant que premier échevin, ainsi que de Roeland Ruelens, Miranda Crynen et Luc Aerts (ex-bourgmestre), tous CD&V et tous annoncés mardi comme membres de la nouvelle équipe dirigeante. Cette dernière comprend aussi une échevine Open Vld, Ilse Van Den Heuvel, et un échevin Vlaams Belang, Laurent Cooreman, tandis que le président du conseil communal sera également un VB, Patrick Van Assche. Il ne restait qu'à trancher un poste d'échevin. Visiblement ils trouvent cela plus important que de devoir travailler avec un parti d'extrême-droite