Le déficit excessif appelle à former un gouvernement rapidement à Bruxelles- Leisterh

La procédure en déficit excessif ouverte par la Commission européenne contre la Belgique est un appel du pied à la responsabilité pour former un gouvernement rapidement et prendre les mesures d'assainissement nécessaires, a affirmé mercredi le chef de file du MR bruxellois, chargé de déminer le terrain en vue de former un gouvernement régional.

Pour David Leisterh, "c'est un avertissement très sérieux. Lorsque le poids de la dette devient trop important, on n'est plus en capacité de libérer des moyens pour investir dans l'avenir".

La Commission européenne a constaté mercredi qu'une procédure de déficit excessif se justifierait à l'encontre la Belgique et de six autres États membres (France, Italie, Hongrie, Malte, Pologne et Slovaquie), les exposant à une réduction structurelle de leurs dépenses nettes d'au moins 0,5% de leur produit intérieur brut (PIB) chaque année.

Aux yeux du chef de file du MR bruxellois, à Bruxelles, "c'est aussi un appel à la responsabilité pour former un gouvernement rapidement et prendre les mesures d'assainissement nécessaires pour préserver la solidarité et favoriser le développement économique", a-t-il commenté en marge de ses entretiens du jour avec l'administrateur général de la Trésorerie fédérale, Alexandre de Geest, et avec Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.