Toujours pas de gouvernement bruxellois: Ans Persoons propose de réunir PS et N-VA autour… d'un café, "J'apporterai même des biscuits"

Ans Persoons, figure de proue de Vooruit à Bruxelles, a tendu la main à Ahmed Laaouej (PS) et Cieltje Van Achter (N-VA) lors de la réception de Nouvel An de son parti, dimanche, en leur proposant de se réunir pour discuter autour d'un café. Elle a dénoncé le blocage total de la formation bruxelloise, imputé au veto du PS contre la N-VA. "Peut-être que cela échouera une fois à table, mais au moins, nous aurons essayé", a-t-elle déclaré.

Ans Persoons a exprimé son exaspération face à l'absence de dialogue après plus de sept mois de blocage. Elle a rappelé les défis à venir, notamment des économies budgétaires drastiques, et souligné l'importance pour les socialistes de participer au pouvoir pour influencer ces choix.

Elle a également critiqué la dispersion du CD&V et les provocations sur les réseaux sociaux de Theo Francken (N-VA), qui, selon elle, entravent la formation d'une coalition. Sans ces "tweets irrespectueux", "il y aurait peut-être eu de la place pour se rapprocher et composer un gouvernement", selon elle.

Malgré ces frustrations, Ans Persoons s'est dite convaincue que les partis socialistes sont capables de négocier un accord gouvernemental juste et solidaire, y compris avec le MR et la N-VA. "Alors ce café avec Cieltje... Je le ferai moi-même si nécessaire. Et j'apporterai des biscuits. Et peut-être que les choses tourneront mal une fois que nous serons autour de la table, mais au moins, nous aurons essayé", a déclaré Ans Persoons.

Elle a suggéré, à court terme, la mise en place d'une réforme d'urgence socio-économique, centrée uniquement sur le budget 2025, en laissant de côté les autres dossiers pour l'instant. Interrogé ce week-end dans "Le Soir", le patron des socialistes bruxellois n'a pas changé d'attitude.