Un premier week-end de vraies négociations sans accroc

Emmenés par le formateur Matthias Diependaele (N-VA), les négociateurs ont abordé samedi les thèmes de Bruxelles et sa périphérie ainsi que l'Intégration. Des sujets qui ne fâchent pas et on a en effet relevé une relative convergence à l'exception de l'un ou l'autre dossier qui a été renvoyé à la dernière semaine de discussions. C'est à ce moment que les points les plus litigieux seront évoqués, principalement des sujets ayant un lourd impact budgétaire.

Journée de repos dimanche pour les négociateurs avant que les trois partis pressentis pour gouverner la Flandre ces cinq prochaines années, la N-VA, Vooruit et CD&V, remettent l'ouvrage sur le métier lundi à 13h00 avec notamment l'Environnement et les Affaires administratives (Bestuurszaken) au menu.