Une ancienne tête de liste d'un parti d'extrême droite au MR? Georges-Louis Bouchez dément: "Il n’est pas et n’a jamais été membre"

"Cette décision, je ne l'ai prise ni par opportunisme, ni par dépit, comme pourraient le dire certains, mais par conviction ! Je me reconnais en effet dans un projet d'avenir qui défend la valeur travail, la sécurité, un enseignement de qualité, la lutte contre l'immigration incontrôlée et clandestine ainsi que notre culture face aux dangers du wokisme", explique-t-il. "Cela ne veut évidemment pas dire que j'oublierai mon passé politique ou que je renierai mes valeurs et mes convictions profondes".

La nouvelle fait couler beaucoup d'encre, mais Georges-Louis Bouchez rectifie dans les colonnes de Sudinfo : Noa Pozzi n'est pas accepté comme membre du MR.

Le président du Mouvement Réformateur explique à nos confrères que l'homme a, effectivement, fait sa demande d'adhésion via le formulaire en ligne et versé sa cotisation de 20€. Celle-ci lui a été "immédiatement" remboursée. "Il a voulu s'affilier et nous l'avons refusé", assure Georges-Louis Bouchez. "Il n’est pas et n’a jamais été membre du MR", insiste-t-il.