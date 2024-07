28 suspects poursuivis pour traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le parquet de Bruxelles a décidé de poursuivre 28 personnes pour des faits présumés de traite des êtres humains et d'exploitation de la prostitution. De nombreux suspects ont été interpellés lors d'une opération de grande envergure menée par la police judiciaire fédérale de Bruxelles à la fin du mois de septembre 2023. Les différentes personnes impliquées seront jugées devant le tribunal correctionnel les 11 et 18 octobre.

Le parquet soupçonne trois hommes d'avoir placé de jeunes Nigérianes, souvent en séjour illégal en Belgique, dans des bars et des carrées de prostitution situées dans le quartier de la gare de Bruxelles-Nord. Par ailleurs, les locataires de ces endroits sont suspectés d'avoir tiré un avantage économique illégal en les sous-louant à des prix excessifs aux prostituées.

Fin septembre 2023, la police judiciaire fédérale a effectué des perquisitions à 56 adresses réparties dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles, d'Anvers, de Flandre orientale et de Liège. Il s'agissait à la fois de bars dans le quartier nord de Bruxelles et des adresses résidentielles des suspects. Les 30 établissements visités ont été mis sous scellés et ont fait l'objet d'une fermeture judiciaire. A deux adresses, 15.000 et 6.500 euros ont pu être découverts.