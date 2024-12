"C'est toujours une fête": la course au sapin de Noël a débuté, comment s'organisent les pépinières?

La course aux sapins de Noël a débuté. Norman ou épicéa, sapin qui sent ou qui ne sent pas : il y a l’embarras du choix et chacun a ses critères. Actuellement, la production wallonne annuelle d'arbres de Noël avoisine les 2 millions d'arbres, ce qui fait de la Belgique le deuxième pays européen exportateur de sapins de Noël après le Danemark.

"L'équipe du végétal va beaucoup s'investir dans le parc à sapins. On va avoir de la main d'œuvre supplémentaire, on va avoir des étudiants et des intérimaires. Tout est déjà en place et on va essayer à chaque fois de prendre le temps avec le client. C'est ce qui est important au final".

Critères de choix

Face à un tel éventail de formes et de hauteurs, lequel des conifères sera l'heureux élu ? "La hauteur et le côté bien fourni. C'est quelque chose qui va bien habiller l'intérieur", préfère un client. "Des sapins qui ne perdent pas leurs épines. Ça tient longtemps et ils sont nickel au niveau qualité-prix", choisi une autre.

Et pour venir aiguiller les clients, les vendeurs sont constamment présents. "Il y a deux manières de faire son sapin. Premièrement, les gens savent plus ou moins ce qu'ils veulent, ils regardent eux-mêmes. Et puis le vendeur vient intervenir pour montrer d'autres sapins ou pour que le meilleur sapin aille à la meilleure personne", explique Yves constant, gérant d'une pépinière.