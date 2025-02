Comment restaurer le respect envers les profs dans les écoles? Voici les propositions de la ministre Valérie Glatigny

"L'objectif est de bâtir un environnement de travail plus respectueux", a indiqué Mme Glatigny lors d'une conférence de presse. Celle-ci entend mieux outiller les directions mais aussi soutenir les enseignants "dans le but de restaurer leur autorité et le respect liés à leurs fonctions sociétales".

Mené à l'automne dernier, le sondage auprès de quelque 110.000 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles -mais auquel moins de 10.000 ont répondu- montre que près de 40% des enseignants ont été confrontés plus de dix fois au cours de cinq dernières années à un manque de respect de leurs apprenants.