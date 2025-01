Des plaintes "toutes les semaines", l'influence des réseaux sociaux...: un plasticien évoque les dangers de la chirurgie esthétique

Pascal Castus, chirurgien et président de la Société royale belge de chirurgie plastique et réparatrice, tire la sonnette d’alarme face à la multiplication des actes de chirurgie "pirates" et non contrôlés. Des esthéticiennes ou des coiffeurs, par exemple, qui se muent en plasticien.

Un problème de sanctions

Le problème, selon Pascal Castus, c'est qu'il n'y a aucune réelle sanction. "Pour les médecins, si", précise-t-il. "Si un patient qui porte plainte, il va être suspendu par l'ordre des médecins. Mais pour la plupart de ces exercices illégaux, ces procédures lourdes, il faut faire appel à un avocat, entamer une procédure judiciaire et les patients, souvent, se découragent."

Les injections de Botox strictement réservées aux médecins

Une esthéticienne ou une infirmière ne peut donc pas injecter du Botox. "C'est totalement interdit", affirme le docteur Castus. "Mais si on pousse un signal d'alarme, c'est que ça explose. Il y a quelques années, on avait quelques plaintes. Maintenant, c'est toutes les semaines."

Les réseaux sociaux et leurs influences dangereuses

Pascal Castus a également évoqué l'influence des réseaux sociaux sur les demandes qu'il reçoit. "Je veux des Russian Lips, des Fox Eyes...", dit-il. "C'est essentiellement une population jeune qui va être influencée, qui est plus sensible et plus vulnérable à cela. C'est déformant, ce n'est pas esthétique. Et puis surtout, ça comporte des dangers au long cours, parce que quand on commence à s'injecter les lèvres de manière massive, tout ce produit va s'accumuler au fil des années. On se retrouve face à une bombe à retardement qui, d'ici quelques années, va poser des problèmes énormes."