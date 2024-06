Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

07h19 Une matinée plutôt calme Pas grand chose à signaler ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Seules les files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grand-Bigard et Jette (+3 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen (+7 min) toujours en direction de Zaventem et ensuite entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+8 min). Quelques files aussi dans la zone de travaux sur la E411 Namur-Bruxelles entre l'Aire d'Ostin et Eghezée vers Bruxelles (+3 min) et également à votre arrivée à Bruxelles avant le Carrefour Léonard (+2 min).

06h30 Le début des files sur le ring de Bruxelles Le début des files sur le ring de Bruxelles entre Zellik et Jette (+3 min), entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem (+3 min) et plus loin entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren (+7 min). On rappelle ce garde-boue de camion en bande de droite sur la Nationale 5 Couvin-Philippeville-Charleroi à hauteur de Neuville en direction de Charleroi et cette perte de chargement (blé) sur l'E403 Courtrai-Tournai à hauteur de Dottignies en direction de Tournai.