Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

Pas d'incidents à signaler. Les seuls ralentissements constatés pour l'instant sont sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo avec 10 minutes déjà à ralentir vers Waterloo.

05h59

Pas d'incidents à signaler

Cela nous permet de vous annoncez (si vous circulez dans le sud du pays) la fermeture de la Nationale 40 entre Recogne et Ochamps durant une semaine et ce entre le lundi 24 juin et le lundi 1er juillet.

Une déviation via l'E411et les sorties 24 "Transinne" et 25 "Libramont-Chevigny" et la Nationale 89 sera mise en place.