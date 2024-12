Interdiction de fumer en plein air à Milan dès le 1er janvier: cette mesure pourrait-elle arriver en Belgique?

À partir du 1er janvier, il sera interdit de fumer en plein air dans la ville italienne de Milan... sauf si l'on se trouve à plus de 10 mètres d'une autre personne. Des amendes jusqu'à 240 euros sont prévues. Une telle mesure est-elle envisageable chez nous ?

Dans quelques jours, les Milanais ne pourront plus fumer dans les lieux publics. Une mesure perçue comme trop radicale par certains. "Il me semble qu'une solution intermédiaire peut être trouvée, comme sensibiliser les fumeurs à respecter le bien-être commun", estime un passant. "Interdire, je pense que c'est peine perdue".

Plus de tabac aux arrêts de bus, à moins de se trouver à 10 mètres des autres usagers. Plus de cigarettes dans les lieux de rassemblement, notamment les marchés de Noël. Une telle interdiction serait-elle acceptée par la population belge ? "Je trouve que c'est une bonne idée, au moins, ça empêche d'avoir les mauvaises odeurs dans le visage, etc. Mais pourquoi ne pas mettre des endroits réservés, peut-être, où ils peuvent fumer, pour ne pas embêter tout le monde ?", propose un passant interrogé.