Julie Taton risque-t-elle une sanction étant domiciliée sous un autre toit que son mari et ses enfants?

"Oui c’est possible d’avoir une autre adresse que celle de son époux", selon Maître Renaud Grégoire. Se marier implique toujours l'obligation de cohabitation mais si elle n'est pas respectée, ce n'est plus sanctionné.

Maître Grégoire comparait avec la fidélité, qui aussi une obligation entre époux. A part la peine que cause l'infidèle, que risque-t-il ? Ce n'est même plus un motif de divorce.



Cet assouplissement dans le respect des obligations liées au mariage remonte à 2007, quand le divorce pour faute a totalement disparu. Elle n'est pas si ancienne, cette époque où ces fautes étaient une condition pour se séparer. C'était alors l'adultère, les coups et blessures et l'abandon du domicile conjugal.



Comme cela a été supprimé, la règle écrite dans la loi qui veut qu'un couple marié habite sous le même toit, existe toujours... mais dans les faits, c'est une autre histoire.