La déception de Matthias Casse, 5e à Paris, les Red Lions poursuivent leur sans-faute

Marten Van Riel, 4e des Jeux de Tokyo en triathlon, a poussé un grand coup de gueule après le report de l'épreuve olympiques des Jeux de Paris. La qualité des eaux de la Seine a reporté l'évènement au lendemain. Peut-être, parce que les pluies et des orages sont attendus en soirée ou dans la nuit dans la capitale parisienne. "Nous ne sommes que des marionnettes dans un spectacle de marionnettes, quelle image donne-t-on du triathlon sur la plus grande scène du monde ?", dit-il.

Le triathlon tentera sa chance mercredi à 8h00 pour les dames avec Claire Michel et Jolien Vermeylen, à 10h45 pour Marten Van Riel et Jelle Geens. A moins qu'il ne se transforme en duathlon, avec le vélo et la course à pied, mais sans la mise à l'eau.

Parmi les autres Belges engagés, on notera l'émotion de Lianne Tan, éliminée en badminton, mais "très fière d'avoir été quand même à Paris", pour ses 4e Jeux.

Dans un quart de finale "très difficile", Tim Brys a conquis sa place en demi-finales du skiff en aviron.