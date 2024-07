La détention du 8e suspect d'un vaste réseau de blanchiment d'argent prolongée

L'affaire a commencé lorsque la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a signalé au parquet des opérations suspectes sur les comptes bancaires d'une entreprise. La CTIF a constaté que, sur une période de 14 mois, les comptes de cette société ont été crédités d'un montant total de plus de 1,5 million d'euros. En raison des antécédents de l'entreprise et de la nature des opérations, il a été soupçonné qu'il s'agissait de blanchiment d'argent.

L'enquête de la police judiciaire fédérale a ensuite permis de découvrir une organisation impliquée à la fois dans le blanchiment d'argent et dans l'injection d'argent non déclaré dans l'économie. Selon le parquet, cette organisation, gérée par des personnes originaires du Brésil et du Portugal, était la plaque tournante entre des organisations criminelles disposant de beaucoup d'argent liquide et des entreprises ayant besoin de cash pour payer leurs travailleurs au noir.

Environ 50 millions d'euros par an auraient circulé par le biais de ce réseau.