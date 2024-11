À la rue "du jour au lendemain", Francesco bénéficie du plan grand froid: voici les bienfaits de ce type de centres

Francesco est l'un des sans-abris qui bénéficient de l'aide apportée par l'asbl. "J'avais mon travail et mon logement puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue", confie-t-il.

Pour lui, qui est devenu SDF il y a un mois, l'aide de l'asbl est précieuse pour "ne pas dormir dehors (...) maintenant, c'est ouvert jusque 8h30 donc ça évite de passer du temps dehors. On peut rester au chaud en attendant que les choses se règlent."

Dans le cadre du plan Grand froid, l'asbl "Un toit pour la nuit" élargit ses horaires d'ouverture avec l'objectif de ne laisser personne dehors. "Pour le côté humain, c'est vraiment ce qu'on met en avant. Ce sont des personnes à part entière, ce ne sont pas des numéros de dossier et on essaie de leur donner toute l'écoute dont ils ont besoin."

En plus d'un toit et d'un repas chaud, les sans-abris qui bénéficient de ces services retrouvent un cadre. Par exemple, deux personnes par jour se portent volontaires pour débarrasser et faire la vaisselle. Un geste qui leur semble évident. "Après tous les efforts qu'ils font pour nous, c'est la moindre des choses à leur donner", estime Francesco. "On n'a rien d'autre à leur donner de toute manière".