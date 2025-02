Lena attend ses cartes de banque, Amel sa plaque DIV, Stéphanie des médicaments: que peuvent faire ces clients bpost dont les colis sont bloqués?

La situation est toujours très tendue entre les syndicats et la direction de bpost. Les piquets ont été levés devant les centres de tri de Bruxelles, Charleroi et Liège. Mais après un nouvel échec des négociations ce dimanche, le mouvement de grève a repris ce lundi dans plusieurs centres de distribution. Cela cause un nombre important de retards de colis. Les consommateurs en ont marre.

"Cela fait plus d'une semaine que nous attendons nos plaques de la DIV. Nous sommes indépendants et nous sommes bloqués pour faire toutes nos livraisons", regrette Amel. Vous êtes nombreux à raconter vos mésaventures récentes avec des colis retardés par le mouvement de grève chez bpost.

C'est le cas de Lena: "Cela fait deux semaines que j'ai perdu mon portefeuille, avec toutes les cartes importantes à l'intérieur. J'ai fait le nécessaire pour en recevoir des nouvelles au plus vite d'autant que je dois partir bientôt en vacances. Malheureusement, à cause de la grève, j'attends toujours. J'espère qu'elles arriveront d'ici là car je n'ai plus rien et si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas partir." Elle ajoute avec une touche d'humour: "J'ai aussi des colis en attente depuis deux semaines. Notamment mon nouveau portefeuille, mais ce n'est pas très grave état donné qu'il ne m'est pas encore utile."