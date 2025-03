Les vacances au ski, souvent dangereuses pour les os: plus de 300 accidents recensés cette saison

Chez nous, les vacances de détente touchent doucement à leur fin et parfois, elles ne se passent pas comme prévu. Touring et Europe Assistance ont recensé 364 accidents de ski cette année. Certains vacanciers blessés ont dû être rapatriés par avion.

À bord de l'avion, les dernières vérifications ont lieues avant d'atterrir à Grenoble. Frédéric, infirmier, connaît sa mission par cœur. Il doit prendre en charge les 15 blessés du jour en moins de deux heures. La logistique doit être optimisée : "Dans le suivi de l'assistance, ces derniers jours, on a eu des contacts avec les clients pour organiser, par exemple, un taxi. Ce matin, on a eu des informations de notre collègue qui était sur place qui suggérait qu'une personne puisse plutôt s'allonger. On s'assure que les destinations qu'on a prévues sont compatibles".

Sur le tarmac, il doit accueillir les premiers blessés qui arrivent un par un. Certains ont les béquilles pour marcher, d'autres la chaise roulante. Pour eux, les vacances au ski ne se sont pas déroulé comme prévu. "Je suis tombée sur une petite piste noire, je n'ai pas vu un faux plat. Et bien, un ligament croisé et un ligament déchiré", témoigne une patiente. "Juste mon ski qui a tourné, je n'ai pas su tourner l'autre bout du ski, donc ça a tordu, malheureusement", ajoute une autre.