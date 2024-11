Pas de train entre Ottignies et Gembloux jusqu'à dimanche: pour quelle raison?

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu jusqu'à dimanche entre les gares d'Ottignies et de Gembloux, sur la ligne 161.

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu jusqu'à dimanche entre les gares d'Ottignies et de Gembloux, sur la ligne 161 "Namur-Bruxelles". Cette interruption pour cause de travaux débute vendredi matin et se terminera dimanche à 17h00.

Durant cette interruption, tous les trains circulant entre Ottignies et Gembloux et entre Ottignies et Louvain-la-Neuve sont remplacés par des bus SNCB.