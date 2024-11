Le groupe belge Just Vox hypnotise "La France a un incroyable talent": "C'était hallucinant"

Le groupe a cappella Just Vox a décroché le très convoité Golden Buzzer dans l'émission La France a un incroyable talent, les propulsant ainsi directement en demi-finale. Composé de Big Ben, Véro, Valentine, Oriane et Philippe, Just Vox a créé un projet vocal uniquement axé sur la voix, né durant le confinement en 2020. "Avec les deux autres filles, on était colocataires dans un kot à projet musical à Louvain-la-Neuve, explique Oriane. On chantait tous les jours. On s'est rendu compte que nos trois voix allaient bien ensemble. On a voulu créer un projet vocal, donc uniquement autour de la voix, et Just Vox est né comme ça". Big Ben et Philippe ont ensuite passé un casting pour compléter le groupe. Leur talent a été remarqué sur les réseaux sociaux, leur ouvrant la porte pour participer à l'émission.

Un medley très apprécié

Lors de leur prestation devant le jury, Just Vox a interprété un medley de la musique du film Gladiator, entraînant une réaction enthousiaste du jury. Marianne James a appuyé sur le Golden Buzzer, une expérience décrite comme hallucinante par le groupe. "On est venu avec l'envie de proposer quelque chose de bien. Mais on ne s'attendait quand même pas à ce qu'il y ait un retour aussi positif", explique Valentine.

Maintenant, le groupe espère émerveiller une nouvelle fois le jury et aller encore plus loin dans l'aventure de l'émission.