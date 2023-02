Les tests de Mathieu: des écouteurs sans fil qui s'adaptent complètement à votre audition, ça change tout !

Ce début d'année est assez riche pour OnePlus, l'entreprise chinoise connue pour ses smartphones au bon rapport qualité prix (voir mon test du OnePlus 11), se diversifie avec une tablette (OnePlus Pad) et même un clavier pour ordinateur (OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro). Mais il continue à proposer des produits moins exotiques, comme des écouteurs sans fil, un des produits tech les plus achetés ces dernières années. Place en 2023 aux OnePlus Buds Pro 2, vendus 179€.

Du très bon son par défaut...

Depuis 2016 et la sortie des Airpods d'Apple, l'engouement pour ces petits accessoires ne cesse d'augmenter, même s'ils n'étaient pas les premiers écouteurs entièrement sans fil (true wireless earphones). D'innombrables fabricants d'électronique se sont engouffrés dans cette catégorie de produits, et entre des propositions très bas de gamme de marques inconnues et les ténors du secteur (comme Sony ou Bose), il est assez difficile de s'y retrouver.

Pour se démarquer, OnePlus mise cette année sur la qualité audio, améliorée grâce à quelques idées originales. Il y a bien sûr le traditionnel calibrage spécifique de l'égaliseur (OnePlus a collaboré avec Hans Zimmer, compositeur bien connu de musique de film, notamment) pour un son "original". Puis il y a l'utilisation très efficace de double transducteur: un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm qui permettent aux écouteurs de gérer les hautes et basses fréquences simultanément (en détachant bien la voix d'une chanteuse des percussions de la musique). En outre, l'utilisation des dernières normes de transmissions Bluetooth permet aux Buds Pro 2 d'être certifiés "Hi-Res Audio Wireless". Bref, du très bon son, mais à 179€, on est en droit de l'exiger.

… des options personnalisées qui innovent

Là où les derniers écouteurs de OnePlus m'ont particulièrement séduit, c'est grâce à quelques options assez inédites. La première concerne à nouveau la qualité du son, OnePlus exploitant l'audio spatial rendu possible par Android 13. En clair, sur certains smartphones récents (dont bien entendu le OnePlus 11), vous profiterez d'un son plus spectaculaire, avec cette impression surprenante de pouvoir distinguer la "distance" des différents sons (ça fonctionne bien avec les films récents de Disney+ ou Netflix). Et je termine par ce que je trouve le plus pertinent: la personnalisation du son selon votre conduit auditif et selon votre ouïe. A partir d'un certain âge, on a rarement 100% de capacité auditive des deux oreilles. Grâce à un test de quelques minutes durant lequel vous devrez déplacer un curseur pour entendre certaines fréquences, les Buds Pro 2 créent une amplification personnalisée, à activer (ou désactiver si vous les prêtez). Il est possible de tester un avant/après et j'ai vraiment senti la différence. Je ne pourrais pas vous assurer que c'est une option inédite, il est possible que certains écouteurs ou logiciels liés à des écouteurs permettent déjà cette personnalisation. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien sur ceux de OnePlus, et c'est un vrai plus.