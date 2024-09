Seule 1 personne sur 5 connait cette maladie qui tue pourtant... un Belge par heure

Partager:

Le sepsis, réaction extrême du système immunitaire à une infection, cause de nombreux décès en Belgique. Seulement, peu de citoyens semblent au courant de l'existence de cette maladie.

Seul un Belge sur cinq sait ce qu'est le sepsis, une réaction extrême du système immunitaire à une infection qui cause presque un décès par heure en Belgique, ressort-il jeudi d'une étude commandée par Sepsibel, l'association belge des patients survivants d'un sepsis. Cette maladie touche chaque année près de 41.000 personnes en Belgique, dont 7.675 en décèdent, davantage que le nombre de morts liés à un cancer du sein ou aux accidents de la route. Et pourtant, deux Belges sur trois n'ont jamais entendu parler de cette maladie et, pire encore, seuls 6% des Wallons et 15% des Bruxellois savent ce que c'est, contre 24% des Flamands, s'inquiète Sepsibel. À lire aussi Capital santé: comment vivre au quotidien avec un handicap moteur? Voici les défis de Majda, atteinte d'une maladie dégénérative

Or le sepsis est l'un des plus grands tueurs silencieux au monde (48,9 millions de personnes le contractent chaque année dans le monde et 11 millions en meurent). Il peut ainsi être mortel s'il n'est pas reconnu et traité assez rapidement, alerte l'association de patients. Il peut en effet entraîner un dysfonctionnement organique, un choc septique et la mort. Une reconnaissance et un traitement précoces sont dès lors essentiels, souligne Sepsibel, car chaque heure sans intervention augmente le risque de décès de 4 à 8%. À lire aussi Capital santé: faut-il se priver de sucre au quotidien ? Pas forcément explique un diététicien Pour une approche efficace, l'association de patients demande donc aux autorités la mise en place d'une campagne de sensibilisation à grande échelle et d'un plan national contre le sepsis.