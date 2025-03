Vous avez mal à la tête et vous vous demandez s'il s'agit d'une migraine? Ce neurologue explique la différence entre les deux

"La migraine n'est pas un simple mal de tête. C'est une douleur souvent très sévère et invalidante, qui oblige presque le patient à s'allonger. Elle s'accompagne d'une sensibilité à la lumière et au bruit, ainsi que de nausées, voire de vomissements. Donc, la migraine n'est pas juste un mal de tête", explique Matthieu Rutgers.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais un mal de tête et une migraine sont deux choses bien différentes. Mais alors, comment les différencier ? Pour y répondre, le neurologue Matthieu Rutgers était sur le plateau du RTL Info 13H.

Contrairement au mal de tête, qui se soigne relativement facilement, une migraine ne disparaît pas simplement avec du paracétamol. "Une migraine sans traitement efficace peut durer entre 4 et 72 heures, voire jusqu'à trois jours pour certains patients. Dans certains cas, c'est extrêmement long", précise-t-il.

En Belgique, 15 % de la population souffre de migraines, mais cela varie selon l'âge, comme le précise le neurologue : "Chez les 30-40 ans, et en particulier chez les femmes, près de 30 % d'entre elles sont migraineuses".

Mais pourquoi cette tranche d'âge est-elle plus touchée ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ça. "Les femmes sont plus sujettes aux migraines en raison, entre autres, de facteurs hormonaux. Il y a aussi possiblement un lien avec la charge mentale. Aujourd'hui, même en 2025, les femmes assument encore une part plus importante de cette charge. Par ailleurs, des facteurs génétiques jouent un rôle, tant chez les femmes que chez les hommes. C'est donc une période de la vie où de nombreux facteurs de risque de migraine s'accumulent".