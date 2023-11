Une deuxième chaudière biomasse inaugurée dans l'usine de Biowanze

D'une hauteur de 28 mètres et d'une largeur de 55 mètres, la deuxième chaudière biomasse de l'entreprise représente un investissement de 54 millions d'euros.

La direction de Biowanze a convié les ministres wallons Willy Borsus et Philippe Henry à l'inauguration de la nouvelle chaudière biomasse qui doit entrer en fonction dès le 23 novembre.

La nouvelle installation permettra à Biowanze de passer de 65 % à 90% d'énergie verte pour alimenter son usine et de réduire de 55.000 tonnes ses émissions annuelles de dioxyde de carbone.

Intégrée au groupe Südzucker, l'entreprise Biowanze est le plus important producteur belge d'éthanol renouvelable, avec une capacité de production de quelque 300 millions de litres par an. L'éthanol produit dans l'usine liégeoise est incorporé à l'essence et utilisé pour d'autres applications techniques.

Parallèlement à la production de biocarburant, Biowanze fabrique annuellement 60.000 tonnes de gluten, 420.000 tonnes d'aliment protéiné et 15.000 tonnes de son pour bovins et porcins. L'entreprise produit aussi 20.000 tonnes d'engrais vert constitué de cendres de la chaudière biomasse, 65.000 tonnes de gaz carbonique liquide pour les boissons pétillantes, ainsi que 180.000 mégawattheures d'électricité verte par an.