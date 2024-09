Aéroport de Charleroi: syndicats et direction reprennent les discussions

Syndicats et direction de l'aéroport de Charleroi (BSCA) se sont retrouvés mardi pour une journée de négociation après la grève qui a paralysé durant deux jours l'aéroport la semaine dernière. Selon les syndicats, les deux parties ont surtout listé les points qui allaient être abordés dans le cadre des discussions.

Cette rencontre était la première d'une série de réunions planifiées pour trouver des solutions aux problèmes dénoncés par les syndicats durant la grève. Vendredi dernier, pour tenter de mettre fin à la grève, syndicats et direction avaient arrêté un calendrier de discussions et une liste de matières ouvertes ou non à la négociation. Le personnel avait ensuite accepté de reprendre le travail.

Mardi, selon les syndicats, la direction a également fait part d'une information : le départ de BSCA de la directrice des ressources humaines. La direction de BSCA n'a pas souhaité commenter l'information.

Syndicats et direction se retrouveront jeudi pour une nouvelle réunion.