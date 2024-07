La Bourse de Paris termine en hausse avant la Fed et les résultats de Microsoft

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,42% mardi, dans un volume d'échanges relativement faible, dans un marché attentiste avant la publication des résultats de Microsoft et l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

"On alterne entre les moments macroéconomiques et microéconomiques dernièrement" et le marché connaît "des séances nerveuses", commente Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marchés de Natixis IM.

Le rendez-vous macroéconomique de la semaine est la réunion, mardi et mercredi, du comité de politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine.

L'institution monétaire américaine a porté ses taux d'intérêt directeurs à leur plus haut niveau depuis 22 ans, entre 5,25% et 5,50%, pour faire baisser l'inflation et la ramener à son objectif cible de 2%. Les acteurs du marché estiment que la Fed maintiendra ses taux à ce niveau à l'issue de cette réunion de juillet, mais qu'une première baisse sera décidée en septembre.