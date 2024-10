Le manque de compétences numériques freine le développement de l'IA en entreprise

À l'heure actuelle, l'IA n'est utilisée que dans une entreprise francophone sur deux. Au sein de celles qui ont adopté cette technologie, 36% des patrons répondent que leurs employés peuvent l'utiliser dans les limites fixées par l'entreprise, alors que seuls 6% des répondants l'utilisent systématiquement pour certaines tâches.

Selon l'UCM, c'est notamment le manque de compétences en interne qui freine le plus le développement de l'IA en entreprise, loin devant les questions de temps et de budget. Pourtant, seuls 2% des répondants organisent des formations à l'utilisation de l'IA pour leur personnel. "Quand on leur parle d'intelligence artificielle, les entreprises semblent déboussolées. Particulièrement dans le domaine des ressources humaines tant le sujet est vaste et ses implications sur le terrain encore floues", observe l'UCM.