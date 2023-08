Les bus TEC ne desservent plus les endroits touchés par les émeutes à Herstal et Oupeye

À la suite d'incidents graves et répétés à divers endroits de la commune d'Oupeye et dans la zone de La Préalle à Herstal, le TEC, la société de transports en commun de Wallonie, a décidé de dévier ses autobus sur les lignes 5 et 7. Une décision prise pour une durée indéterminée et qui a pour but de protéger tant les conducteurs que les passagers, explique la société.

Des bus ont en effet fait l'objet d'attaques lors de ces trois dernières soirées. C'est pourquoi le TEC ne dessert plus Hermée, Vivegnis, Oupeye et le quartier de La Préalle.