Les centres de tri de bpost toujours bloqués en Wallonie et à Bruxelles

Les centres de tri postaux wallons de Liège X et Charleroi X ainsi que celui de Bruxelles X étaient toujours bloqués mercredi matin alors qu'une nouvelle réunion entre direction et syndicats de bpost était sur le point de commencer, ont indiqué Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes et Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de bpost, à l'agence Belga.