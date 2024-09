Les fonds de pension affichent un rendement de 4,2% au premier semestre 2024

Les fonds de pension belges ont réalisé durant les six premiers mois de l'année un rendement moyen de 4,2%, a rapporté jeudi la fédération sectorielle PensioPlus. Les résultats virent aussi au vert pour le rendement à long terme (sur une période de près de 40 ans), un indicateur jugé plus pertinent : celui-ci s'établit à 6,2% sur le premier semestre, ou 3,9% après inflation. Cette hausse s'explique notamment par une hausse générale des cours des actions, pointe l'organisation.

PensioPlus, qui regroupe les fonds de pension opérant dans le cadre du deuxième pilier, la pension complémentaire via l'employeur, avait déjà pointé un rendement important en 2023 : 9,8%, ou 8,4% après inflation sur base annuelle. Le rendement à long terme était pour sa part déjà pointé à 3,9% après inflation.

La fédération profite de ces statistiques pour appeler le prochain gouvernement fédéral à "prendre les mesures nécessaires pour renforcer les pensions du deuxième pilier et les rendre plus accessibles à tous, en tant que partie intégrante de la solution des pensions". Actuellement, "plus des trois quarts des salariés n'ont pas de pension complémentaire dont les contributions dépassent 3 % de leur salaire brut", rappelle PensioPlus.