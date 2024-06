L'extrême droite derrière la manif des agriculteurs néerlandais, dénoncent les Verts

On retrouve sur cette liste l'eurodéputé Tom Vandendriessche (Vlaams Belang), des (ex-)membres du parti d'extrême droite néerlandais Forum pour la démocratie, ainsi que des représentants des partis polonais Droit et Justice et Confédération (extrême droite).

"L'organisation est aux mains de la 'Farmers Defence Force', qui a soutenu l'accord gouvernemental scellé par Geert Wilders' (PVV) aux Pays-Bas, de la Coordination rurale en France, qui est proche du Rassemblement national (RN), et de la plateforme espagnole 6F, liée à Vox", ajoutent les Verts dans un communiqué.