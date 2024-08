L'indice BEL 20 recule malgré le soutien confirmé de Galapagos

Le poids-lourd arGEN-X (460,40) reculait par contre de 1,43%, Syensqo (70,87) cédant 0,35% alors que Solvay (31,14) et UCB (161,90) progressaient de 0,35 et 0,03%.

AB InBev (55,44) et Lotus Bakeries (10.880) valaient 0,76 et 0,55% de plus que la veille tandis que KBC (69,50) gagnait 0,12% contrairement à Ageas (44,50), négative de 0,45%.

Les immobilières voyaient Aedifica (61,80) et WDP (24,26) reperdre 1,44 et 2,57%, Cofinimmo (62,40) cédant 1,11%.

Les résultats et annonces de Unifiedpost (3,49) étaient accueillis par un bond de 4,9%, ramené finalement à 1,7% après un passage dans le rouge.

SmartPhoto (24,10) et VGP (93,60) terminaient de 3,6 et 3,2% dans le rouge alors que des gains de plus de 2% étaient notés en Agfa-Gevaert (1,142), Ontex (9,15), Jensen (44,60), Qrf (10,80) et Immobel (24,55).