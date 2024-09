Londres: une ligne de bus pour relier des quartiers où vit une importante communauté juive

"Des familles m'ont raconté que lorsqu'elles changeaient de bus entre Stamford Hill et Golders Green à Finsbury Park, elles étaient effrayées par les insultes qu'elles avaient reçues", a-t-il ajouté.

Cité dans le communiqué de l'opérateur des transports, M. Khan a également indiqué être persuadé que cette ligne "contribuera à construire un Londres plus sûr, plus juste et plus vert pour tout le monde".

"Dans une période où notre communauté est confrontée à un antisémitisme sans précédent, toute mesure qui renforce la confiance des personnes juives dans l'utilisation des transports publics est immensément précieuse", a complété Andrew Gilbert, co-président de l'organisation "London Jewish Forum".