USA: "incident moteur" sur un Boeing de Southwest, le régulateur FAA enquête

"Le vol Southwest Airlines 1928 a annulé son décollage et est retourné au terminal de l'aéroport international Lubbock Preston Smith, au Texas, (...) après que l'équipage a signalé des problèmes de moteur", a indiqué le régulateur, précisant que l'incident s'était produit vers 17H45 locales (22H45 GMT).

Le vol a été "interrompu en toute sécurité" et "l'avion est retourné à la porte d'embarquement par ses propres moyens", a poursuivi la compagnie, qui a acheminé les 154 passagers à leur destination jeudi soir à bord d'un autre appareil.

La compagnie aérienne a précisé que l'équipage de ce 737-800 NG (Next Generation) --une version antérieure au 737 MAX-- avait "reçu une indication concernant un possible problème de moteur".

Selon un enregistrement des échanges entre la tour de contrôle et le cockpit, disponible sur un site spécialisé et consulté par l'AFP, le pilote évoque une "surchauffe des freins" et "un incendie au niveau du moteur gauche".

La municipalité de Lubbock a précisé dans un communiqué distinct que l'équipage avait signalé "un incendie de moteur" et que les pompiers de la ville avaient été mobilisés, par précaution.

"Aucun passager n'a été blessé", a-t-elle précisé.