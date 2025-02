Du jamais vu: la police du Luxembourg découvre des centaines de kilos de cocaïne cachés... dans une concasseuse

Partager:

Une conférence de presse organisée par la justice luxembourgeoise a levé le voile sur une vaste enquête liée au trafic de stupéfiants, aboutissant à une saisie inédite.

Une quantité impressionnante de cocaïne, estimée à plus de 750 kg, a été découverte dans une concasseuse, machine destinée aux travaux de construction routière. "C’est un grand jour pour le pays et pour l’Europe dans la lutte contre le trafic de drogue", a déclaré Léon Gloden, ministre de l’Intérieur, lors de la conférence de presse tenue ce vendredi 7 février 2025 par les Parquets de Luxembourg et de Diekirch. À lire aussi De l'Amérique latine jusqu'en Belgique, comment la drogue s'infiltre-t-elle chez nous? "C'est très difficile pour les douaniers" "Jeudi, une importante quantité de cocaïne a été retrouvée dans une machine servant à broyer des pierres", précise le procureur Ernest Nilles. Une saisie d’une ampleur sans précédent dans le pays.

Une valeur marchande colossale Si la quantité exacte n’a pas encore été officiellement confirmée, il s’agit de "centaines de paquets", a précisé Ernest Nilles. Chaque paquet d’un kilogramme représente une valeur marchande d’environ 90 000 euros. Selon des informations du Luxemburger Wort, le total de cocaïne saisie dépasserait largement les 750 à 800 kg de drogue pure. Direct depuis la Colombie Les autorités avaient été averties de l’arrivée de cette concasseuse au Luxembourg et de la présence probable de drogue à l’intérieur. Expédiée depuis la Colombie, la machine a été saisie avant d’être inspectée minutieusement. Deux des trois cylindres avaient déjà été démontés, et l’opération de récupération s’est avérée complexe. Située dans un endroit isolé, la machine n’a pu être déplacée qu’avec l’aide du Centre grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et d’une remorque spécialisée. Après un premier contrôle par scanner effectué par l’administration des douanes, jugé non concluant, la machine a été entièrement démontée. Après des heures d’efforts, les pompiers et la police judiciaire ont réussi à percer les parois épaisses des rouleaux, révélant un nombre impressionnant de paquets contenant de la cocaïne.