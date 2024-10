"Le Royaume-Uni mène une guerre contre la Russie", selon l'ambassadeur russe à Londres

M. Kelin a qualifié le président ukrainien de "désespéré" et a insisté sur le fait qu'il devrait négocier avec la Russie.

"Il comprend parfaitement qu'il est en train de perdre, non seulement du terrain, mais également le conflit", a encore lancé l'ambassadeur. "Je ne dirais pas qu'ils vont se rendre demain. Ils continuent à résister, mais la résistance est plus fébrile."

Plus tôt dans la semaine, le ministre britannique de la Défense, John Healey, avait réaffirmé le soutien du Royaume-Uni. "En tant que soutien de l'Ukraine, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer notre aide dans les semaines et mois à venir et mettre plus de pression sur la Russie pour nous assurer que l'Ukraine l'emporte, car la défense de l'Europe commence en Ukraine", avait-il déclaré.

Volodymyr Zelensky a récemment présenté son "plan de victoire", notamment au premier ministre britannique, Keir Starmer, alors que le Royaume-Uni subit une pression grandissante pour permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles Storm Shadow.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte a indiqué qu'aucune raison légale n'empêchait le pays d'utiliser des armes fournies par l'Occident contre des cibles en Russie, mais que des décisions doivent être prises individuellement par les États.