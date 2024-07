Russie: détention prolongée d'un responsable d'une ONG de surveillance électorale

M. Melkoniants risque jusqu'à six ans de prison. Il est accusé de liens avec le Réseau européen des organisations d'observation des élections (ENEMO), déclaré "indésirable" et donc interdit par les autorités russes.

Vendredi, à l'audience, M. Melkoniants a clamé son innocence et dénoncé ses conditions de détention, disant avoir été changé de cellule à huit reprises et avoir eu plus de 100 codétenus différents depuis son arrestation.

"Je n'ai pas l'intention de fuir le pays et de me cacher. J'ai un objectif : me préparer au procès et obtenir la vérité", a rétorqué, en vain, M. Melkoniants.

En Russie, l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine a été suivie d'une répression débridée contre toute dissidence, que ce soit des médias, des ONG ou de simples citoyens. Des milliers de personnes ont été réprimées, à coups de menaces, d'amendes ou de lourdes peines de prison.