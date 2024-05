En alsacien ou en allemand ? Les noms de rue en débat à Colmar

Un passé qui ne passe pas... L'initiative de la mairie de Colmar de traduire des plaques de rue en allemand remue de mauvais souvenirs chez certains habitants, conduisant la ville à opter pour l'alsacien, moins polémique.

Nous ne sommes qu'à 15 kilomètres à vol d'oiseau du Rhin et de la frontière allemande et défendre le bilinguisme pourrait paraître naturel dans la capitale du Haut-Rhin, surtout dans une région ballotée au cours de l'histoire entre France et Allemagne.