"Il faut qu'on sorte de là tous sereins et apaisés", déclare l'avocate de Dominique Pelicot à la sortie de la salle d'audience

La peine minimale a été demandée contre Joseph C., 69 ans, seulement poursuivi pour atteinte sexuelle sur Gisèle Pelicot, la peine maximale contre Dominique Pelicot, décrit comme le "chef d'orchestre" de la décennie de viols sur son épouse, qu'il droguait aux anxiolytiques pour la livrer à des inconnus recrutés sur internet.

Toutes les autres peines requises s'étalent entre 10 et 18 ans de réclusion criminelle.

Outre Joseph C. et Dominique Pelicot, le ministère public a requis 10 ans de prison contre onze accusés, 11 ans pour deux, 12 ans pour treize, 13 ans pour six, 14 ans pour six, 15 ans pour trois, 16 ans pour quatre, 17 ans pour trois et 18 ans pour le dernier, un des quatre hommes à être venu six fois au domicile conjugal des Pelicot pour violer Gisèle Pelicot.