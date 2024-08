Interpellé pour avoir creusé autour... de la tombe de Vincent Van Gogh: un biélorusse sur le point d'être expulsé du territoire français

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le Bélarusse de 36 ans, le visage et les cheveux enfarinés, tout de blanc vêtu, faire sonner un radio-réveil sur la tombe de Vincent Van Gogh le jour-anniversaire de sa mort.

"Artiste, il est temps de se lever", lance-t-il avant de se mettre à creuser avec une pelle autour de la tombe. Il est interpellé quelques minutes plus tard par les gendarmes. Traduit en comparution immédiate au tribunal de Pontoise deux jours plus tard, le performeur a été condamné à un mois de prison avec sursis et 3.000 euros d'amende.

"Il était en situation irrégulière en France, de manière assez manifeste. Une OQTF (obligation de quitter le territoire français, NDLR) a été prononcée et il a été placé en rétention" en vue de son expulsion, a déclaré à l'AFP la préfecture du Val-d'Oise. Le ressortissant bélarusse n'a pas déposé de demande d'asile en France, selon la préfecture.

À lire aussi Inquiétude après la détection en France d'un nouveau type de fièvre catarrhale ovine

Alexei Kuzmich avait déjà fait parler de lui en 2021 en France. Il s'était présenté devant l'Elysée en tenant à la main un faux cocktail Molotov, ce qui lui avait valu un rappel à la loi.

Le performeur a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne).