Le plan de transport pour la cérémonie d'ouverture dévoilé avec des restrictions à la clef

Le plan de transport pour la cérémonie d'ouverture avec de nombreuses restrictions de circulation et de stations fermées a été présenté jeudi à l'issue du dernier comité des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques, sur fond d'incertitude quant à l'issue des élections législatives.

"Nos opérations de montage - de gradins - vont commencer à partir de lundi (le 17 juin) et se dérouler progressivement jusqu'au 26 juillet. On a le montage de l'équivalent de deux Stade de France", a expliqué le président du Comité d'organisation des JO, Tony Estanguet.

A partir du 14 juillet, plusieurs ponts seront entièrement ou partiellement fermés à la circulation. L'accès aux quais bas sera lui aussi interdit, sauf pour les riverains.

Sur les quais hauts, "le début du montage commencera le 26 juin mais avec un faible impact sur la circulation", a assuré l'adjoint à la mairie chargé des sports et des JO, Pierre Rabadan. "Le 15 juillet par contre, on sera obligé d'impacter un peu plus la circulation pour mettre en place les zones de restauration notamment", a-t-il poursuivi.