"Ce n'est pas lui qui a pris cette photo... C'est moi": un documentaire lance la controverse autour du cliché mythique "la petite fille au napalm"

Le film "The Stringer", réalisé par Bao Nguyen, raconte une enquête sur la photo tristement célèbre d'une petite fille vietnamienne brûlée vive courant sur la route après un bombardement à Trang Bang, dans le sud du pays en 1972.

Un documentaire projeté pour la première fois samedi au festival américain de Sundance attribue la photo de la "petite fille au napalm" à un journaliste pigiste vietnamien et non au photographe d'Associated Press (AP), des révélations rejetées par l'agence.

La semaine dernière, AP a publié sa propre enquête sur la controverse et a déclaré n'avoir "rien trouvé qui prouve que Nick Ut n'a pas pris la photo", mais a précisé qu'elle n'avait pas obtenu l'accès aux recherches du film.

Dans "The Stringer", Carl Robinson, à l'époque éditeur photo à Saigon pour AP, assure avoir menti et modifié la légende de l'image sur ordre de son rédacteur en chef, Horst Faas.

La photo, qui a contribué à changer la perception mondiale de la guerre du Vietnam, aurait en réalité été prise par un pigiste local et non par Nick Ut, photographe pour l'Associated Press, récompensé par un prix Pulitzer.

L'agence de presse américaine "se tient prête à examiner toutes les preuves et les nouvelles informations concernant cette photo" et "ne s'intéresse qu'aux faits et à la vraie histoire de cette photo emblématique", a affirmé l'organisation dans un communiqué dimanche.

Après avoir interviewé Carl Robinson, les réalisateurs du film ont identifié Nguyen Thanh Nghe, un pigiste vietnamien dont le nom apparaît sur d'autres photos prises ce jour-là.

"Nick Ut m'a accompagné sur le terrain. Mais ce n'est pas lui qui a pris cette photo... C'est moi.", affirme Nguyen Thanh Nghe dans le film.

Les réalisateurs du documentaire ont également fait appel à INDEX, une ONG basée en France et spécialisée dans les enquêtes médico-légales, qui a conclu qu'il était "hautement improbable" que Nick Ut se soit trouvé dans la bonne position pour prendre la photo.

Les avocats de Nick Ut, qui a toujours dit avoir pris la photo, ont tenté d'empêcher la sortie du film.

L'un d'entre eux, Jim Hornstein, a déclaré que Carl Robinson avait une "vendetta de 50 ans contre Nick Ut, AP et Horst Faas" et qu'une "plainte pour diffamation sera bientôt déposée contre les réalisateurs du film".