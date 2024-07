Côte d'Ivoire: Abidjan lance une brigade de lutte contre le "désordre urbain"

Le district autonome d'Abidjan, métropole ivoirienne de 13 communes et plus de 6 millions d'habitants, a mis en place lundi une "brigade de lutte contre le désordre urbain" sur son territoire, la continuité d'une politique menée notamment au nom de l'assainissement.

Cette brigade formée de 295 policiers du district et des communes, dirigée par un officier, "a pour missions la libération des grandes artères, la libération des espaces publics qui sont squattés" et celle "des espaces non constructibles (...) qui sont occupés", a annoncé le gouverneur du district, Ibrahim Cissé Bacongo, lors de la cérémonie de lancement.

Ces agents devront également "veiller à l'application de l'arrêté portant interdiction du commerce ambulant, de la mendicité et de l'utilisation des charrettes à bras (pour le transport de marchandises, ndlr)" pris en avril, a-t-il poursuivi.