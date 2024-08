Dans l'est de l'Allemagne, prôner la paix avec Poutine fait recette

Au pied des barres d'immeubles d'un quartier populaire de Iéna, sa ville natale, cette oratrice charismatique évoque des souvenirs que partagent les quelques centaines de personnes, retraitées pour la plupart, venues l'écouter: "J'ai grandi pendant la guerre froide et enfant, j'avais peur que des bombes atomiques tombent sur l'Europe".

"La peur de la guerre est de retour": devant des électeurs de l'est de l'Allemagne, Sahra Wagenknecht, leader d'un nouveau parti de gauche, prêche pour la paix avec les Russes en Ukraine.

Elle a créé il y a neuf mois l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), après avoir claqué la porte du parti d'extrême gauche Die Linke, dont elle était l'une des grandes figures.

Le BSW a fait une entrée fracassante dans le paysage politique allemand. Il est crédité de 15 à 20% des suffrages aux scrutins régionaux de dimanche en Thuringe et en Saxe, et au Brandebourg dans trois semaines. Il s'annonce incontournable pour les autres partis qui devront bâtir des coalitions dans les parlements de ces régions d'Allemagne de l'est.

Mme Wagenknecht prône l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et rejette le projet de déploiement des missiles américains longue portée en Allemagne.