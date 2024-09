Deux ans après le soulèvement, les Iraniens sont toujours brutalement réprimés

L'ONG dénonce une absence d'enquête pénale "efficace, impartiale et indépendante" sur les violations des droits humains et les crimes de droit international commis par les autorités iraniennes durant et après les manifestations nationales organisées entre septembre et décembre 2022. Les forces de l'ordre avaient notamment fait usage de la force et d'armes à feu. "Elles ont tiré avec des fusils d'assaut, des fusils chargés de plombs métalliques et des grenades lacrymogènes, et roué les manifestants de coups de matraques, se rendant ainsi responsables de nombreuses blessures invalidantes et de d'homicide illégal de centaines de manifestants et de passants, dont de nombreux mineurs", avance Amnesty.

L'organisation affirme que les autorités mènent "une guerre contre les femmes et les filles" en réprimant violemment celles qui défient les lois sur le port obligatoire du voile et en condamnant un nombre croissant d'entre elles à mort.