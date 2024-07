La tempête tropicale Béryl s'approche du Texas

La tempête Béryl a laissé au moins sept morts sur son passage dans les Caraïbes et au Venezuela, au faîte de sa puissance.

"On s'attend à un renforcement constant et Béryl devrait redevenir un ouragan plus tard dans la journée", a indiqué dimanche le Centre national des ouragans (NHC).

Jusqu'à 380 mm de pluie sont attendus dans certaines parties du Texas, selon le centre, qui évoque le risque d'inondations soudaines.

Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre, Béryl est exceptionnellement puissant et précoce. Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans.