Le Hamas accuse Netanyahu de faire "obstruction" à un accord de cessez-le-feu à Gaza

Le Hamas palestinien a accusé dimanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'avoir fait "obstruction" à un accord en vue d'une trêve à Gaza après le dernier cycle de négociations à Doha, organisé jeudi et vendredi.

"Nous faisons porter à Benjamin Netanyahu l'entière responsabilité de l'échec des efforts des médiateurs, d'avoir fait obstruction à un accord, et de la vie des otages, qui courent le même danger que notre peuple" avec la poursuite des bombardements dans la bande de Gaza, a déclaré le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

Le Premier ministre israélien estime pour sa part que "le Hamas, jusqu'à présent, s'obstine dans son refus", notamment en n'envoyant "aucun représentant aux négociations de Doha". "Par conséquent, la pression devrait être dirigée vers le Hamas et (son chef Yahya) Sinouar, et non vers le gouvernement israélien", a déclaré M. Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.