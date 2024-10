L'ONU demande 426 millions de dollars pour aider le Liban

L'ONU et ses partenaires ont besoin de 426 millions de dollars pour aider le Liban dans les trois prochains mois. Un appel urgent a été lancé mardi à Beyrouth en compagnie du Premier ministre Najib Mikati, dans un pays afffecté par les bombardements israéliens.

L'ONU souhaite aider jusqu'à un million de personnes, affirme son Bureau des affaires humanitaires (OCHA). Avec des ONG, elle répond déjà avec de la nourriture, de l'eau, de même que du matériel d'hygiène et de santé.

Plus de 1.000 personnes ont été tuées depuis deux semaines et plusieurs milliers ont été blessées. Plus de 100.000 personnes ont fui les violences, surtout depuis le sud du pays.