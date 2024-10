Nouvel embrasement au Moyen-Orient avec l'attaque iranienne: comment en est-on arrivé là?

Ce conflit au Moyen-Orient, qui s'embrase encore un peu plus, n'est évidemment pas neuf. Cela fait des années que les tensions sont vives entre le Liban, l'Iran et les Palestiniens d'un côté et Israël de l'autre.

Le 7 octobre, les tensions ressurgissent

Le 7 octobre 2023, l'une des nombreuses dates clés de ce conflit vieux de presque 80 ans. Souvenez-vous, c'était il y a bientôt un an : l’attaque terroriste du Hamas en Israël. Près de 1 200 Israéliens perdent la vie et une centaine de civils sont pris en otage. Israël réplique et lance alors un assaut sur Gaza, faisant des milliers de morts.