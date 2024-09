Propagation du mpox: Moderna montre des signes prometteurs contre la maladie, selon une étude

Mais étant atténué, il est aussi moins protecteur que le vaccin de plus ancienne génération ACAM2000, lequel n'est toutefois pas recommandé pour tous les publics en raison de ses effets secondaires.

Le nouveau vaccin à ARN messager de Moderna, lui, inclut des instructions génétiques qui entraînent le système immunitaire à reconnaître quatre antigènes permettant au virus de s'accrocher aux cellules. Le laboratoire américain utilise la même technologie pour son vaccin contre le coronavirus, qui est très sûr et efficace.

À lire aussi Mpox en Belgique: des rumeurs font état de premiers cas à Alost, le bourgmestre rassure

Prochains tests sur des humains

Dans le cadre de cette étude, six macaques ont été vaccinés avec le vaccin à ARN messager, et six autres ont reçu une injection du vaccin actuellement commercialisé. Huit semaines après la première injection, les 12 macaques ont été exposés à une souche mortelle de mpox. Un autre groupe de six macaques non vaccinés a également été exposé au virus. Tous les singes vaccinés ont survécu, quel que soit le vaccin utilisé, et cinq des six macaques non vaccinés sont morts.